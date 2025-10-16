В Кремле высказались о позиции Индии и Китая по закупкам российской нефти

Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать нефть у России. По его словам, сразу отказаться от российской нефти невозможно из-за того, что «есть некоторый процесс». Трамп заявил, что этот процесс скоро завершится.

При этом официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал подчеркнул, что приоритетом Нью-Дели остается обеспечение стабильных цен на нефть и защита интересов индийского потребителя. Он отметил, что обеспечение стабильных цен на нефть и надежных поставок сырья — вот подлинная цель увеличения закупок у США.