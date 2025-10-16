Бывший СССР
09:05, 16 октября 2025Бывший СССР

В Одессе рассказали о возможном уничтожении причастных к поджогу Дома профсоюзов

Причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе могут уничтожить
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Денис Петров / РИА Новости

Жительница Одессы рассказала, что многих организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года могут уничтожить до начала расследования обстоятельств трагедии. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, причастный к сожжению людей 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе экс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Андрей Парубий являлся одним из исполнителей. Жительница заключила, что однажды эти события будут расследоваться, но к тому моменту многих исполнителей не будет в живых.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что уничтожение Парубия может быть политическим заказом президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что Парубий состоял в оппозиционной Зеленскому партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

До этого Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия. Он отметил, что поручил «предоставить обществу имеющуюся информацию» и поблагодарил правоохранительные органы за работу.

