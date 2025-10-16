В России назвали отличным троллингом Евросоюза идею встречи Путина и Трампа в Будапеште

Политолог Алексей Мухин в беседе с изданием Readovka назвал отличным троллингом Евросоюза идею встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
«Венгрия — страна ЕС, и такой выбор выглядит эффектно как со стороны Трампа, который ненавидит европейскую бюрократию, так и со стороны Владимира Владимировича», — пояснил эксперт.
Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.
Столицу Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.