17:49, 16 октября 2025Силовые структуры

В России принято решение по банкиру из списка Forbes

Суд Москвы заочно арестовал экс-владельца ПСБ Ананьева по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента передачи Ананьева российским правоохранителям в случае экстрадиции, либо с момента его задержания на территории страны.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания до 2017 года, когда в деятельности кредитной организации Центробанк обнаружил многочисленные нарушения. Они входили в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сейчас оба проживают за границей.

Следственный комитет обвинил Ананьевых в ущербе кредитной организации на десятки миллиардов рублей, а также выводе за границу и отмывании 87,2 миллиарда рублей.

В 2020 году в отношении Алексея Ананьева возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, после чего его впервые заочно арестовали и объявили в международный розыск. В мае 2024 года его признали банкротом.

