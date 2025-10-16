Зеленский назначил защитника прав военных

Зеленский назначил Кобылинскую военным омбудсменом

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым военным омбудсменом Ольгу Кобылинскую. Об этом сообщило издание «Общественное».

Сообщается, что она будет рассматривать жалобы военных, инициировать проверки и нарабатывать решения по службе. Также продолжается создание Офиса военного омбудсмана — постоянного органа при президенте, который будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав всех сил обороны.

Ранее стало известно, что Зеленский решил ликвидировать должность мэра Одессы после встреч с главкомом ВСУ Александром Сырским. Политик объявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит главу.

До этого Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он также сказал, что повестка его встречи с Трампом достаточно содержательна, отметив, что это «реально может приблизить завершение войны».