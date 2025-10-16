Бывший СССР
Зеленский назначил защитника прав военных

Зеленский назначил Кобылинскую военным омбудсменом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Chuzavkov / AP

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым военным омбудсменом Ольгу Кобылинскую. Об этом сообщило издание «Общественное».

Сообщается, что она будет рассматривать жалобы военных, инициировать проверки и нарабатывать решения по службе. Также продолжается создание Офиса военного омбудсмана — постоянного органа при президенте, который будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав всех сил обороны.

Ранее стало известно, что Зеленский решил ликвидировать должность мэра Одессы после встреч с главкомом ВСУ Александром Сырским. Политик объявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит главу.

До этого Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он также сказал, что повестка его встречи с Трампом достаточно содержательна, отметив, что это «реально может приблизить завершение войны».

