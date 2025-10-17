Силовые структуры
10:00, 17 октября 2025

15 бойцов запрещенного «Айдара» наказали за терроризм в ДНР

Участникам «Айдара» дали от 15 до 21 года колонии за терроризм в ДНР
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) 15 участников батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) приговорили к срокам от 15 лет до 21 года колонии строгого режима. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Как установил суд, 15 осужденных признаны виновными в насильственном захвате власти, участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Суд установил, что осужденные с августа 2014-го по март 2022 года входили в подразделения украинского штурмового батальона «Айдар», действовавшего на территории ДНР.

21 августа группа штурмовиков Вооруженных сил Украины из батальона «Айдар» пыталась прорвать границу Курской области.

