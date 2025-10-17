Россиянам ограничат срок явки в военкомат по электронной повестке 30 днями

В России срок явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями

Срок явки в военкомат по электронной повестке в РФ ограничат 30 днями. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, опубликованных в электронной базе Госдумы.

«Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения», — говорится в документе.

Поправки вносятся в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой призывникам со дня размещения повестки в реестре временно ограничивается выезд из России.

Речь идет о дополнении к принятому в сентябре в первом чтении законопроекте о круглогодичном призыве в армию. Согласно ему, фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться, как и прежде, два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако в течение всего года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Сообщалось, что это позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

Ранее стало известно, что осенью 2025 года в России призывники начнут получать электронные повестки, информацию о направлении которых внесут в общедоступный реестр. Россиян предупредили, что документ будет считаться врученным по прошествии семи дней с момента размещения в реестре, без личного контакта с гражданином и без его прямого согласия — даже если у человека вообще нет аккаунта на портале «Госуслуги».