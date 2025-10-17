Еще четыре российских аэропорта ограничили полеты

Аэропорты Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля ограничили полеты

Еще четыре российских аэропорта ограничили полеты. Не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

В ночь на 17 октября полеты ограничили также аэропорты Калуги, Самары, Саратова и Краснодара.

Накануне аэропорты Самары и Саратова также ограничивали полеты. Аналогичные меры вводились в аэропорту Тамбова.

