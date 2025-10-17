Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:53, 17 октября 2025Путешествия

Еще четыре российских аэропорта ограничили полеты

Аэропорты Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля ограничили полеты

Фото: Pixabay

Еще четыре российских аэропорта ограничили полеты. Не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

В ночь на 17 октября полеты ограничили также аэропорты Калуги, Самары, Саратова и Краснодара.

Накануне аэропорты Самары и Саратова также ограничивали полеты. Аналогичные меры вводились в аэропорту Тамбова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    Еще четыре российских аэропорта ограничили полеты

    Журналист высмеял приезд делегации Зеленского в США

    В офисе генсека ООН прокомментировали гибель военкора Зуева

    Муж спустя годы брака узнал об особенности жены из-за выброшенной арбузной корочки

    Разговор Путина и Трампа стал сюрпризом для Зеленского

    Минфин заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту

    Российский рынок акций взлетел после разговора Путина и Трампа

    Конгрессвумен США призвала молиться после разговора Путина и Трампа

    В офисе Зеленского назвали ракеты Tomahawk способными изменить ход конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости