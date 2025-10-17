Мир
Проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште поставили под сомнение

Политолог Коньков: Встреча Путина и Трампа может пройти не в Будапеште
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти не в Будапеште, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В месте проведения саммита он усомнился в беседе с «Лентой.ру».

«Следующая встреча изначально анонсировалась на территории Российской Федерации, и в этом плане я не был бы пока что до конца уверен в том, что она обязательно пройдет в Будапеште. По крайней мере, Трамп уже говорил об этом как о решенном вопросе, а наша сторона пока комментирует вопрос Будапешта как одну из возможностей. Будапешт находится в центре Европейского союза, очень трудно с точки зрения вопросов безопасности использовать его в плане переговорной площадки, как бы этого не хотелось всем нам», — поделился политолог.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что она может состояться через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая планируется на следующей неделе.

