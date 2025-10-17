Обнуление пошлин на импорт топлива назвали в России превентивным

Новак: Необходимости в импорте топлива сейчас в России нет

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал превентивным шагом обнуление импортных пошлин на топливо. Об этом сообщает ТАСС. Мера будет действовать до середины 2026 года, напомнил он, отметив, что пока необходимости в ее реализации нет.

«Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала», — рассказал зампред правительства в интервью «России-1».

Прежнюю пятипроцентную ввозную пошлину ранее заменили нулевой на фоне перебоев с топливом, начавшихся в России еще в августе.

В рамках мер по стабилизации ситуации президент России Владимир Путин также отменил на срок до мая 2026 года акцизы на дизельное топливо и ввел мораторий на обнуление топливного демпфера. Последнее, как отметили в Минэнерго, «будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива».