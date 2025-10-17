Спорт
20:57, 17 октября 2025

Португальский мотогонщик погиб за два километра до финиша

Португальский мотогонщик Брандан погиб в аварии на Ралли Марокко
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @jorge_brandao_ab

Португальский мотогонщик Жорже Брандан погиб в результате аварии на пятом этапе Ралли Марокко. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на организаторов соревнований.

Трагедия произошла на 214-м километре трассы, за два километра до финиша. Спортсмен упал в дюнах, после чего его доставили в больницу на вертолете. Позже стало известно, что спасти его не удалось.

Брандан представлял команду Old Friends Rally. Организаторы соревнования выразили свои соболезнования родственникам погибшего.

