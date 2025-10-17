Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

Военный эксперт Живов: ВСУ без Tomahawk не сможет бить по целям в тылу России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют вооружений, аналогичных американским дальнобойным ракетам Tomahawk, поэтому без них они не смогут поражать цели в глубоком российском тылу, считает военный эксперт Алексей Живой. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Они не реализуют, видимо, те задумки, которые у них были с этими ракетами связаны. Вероятно, хотели добиться какого-то вау-эффекта от поражения каких-то объектов военных и гражданских у нас в тылу. (…) Придется им опираться на те ресурсы, которые у них есть сейчас, без расширения возможностей», — сказал Живов.

Он отметил, что ВСУ не располагает аналогичными по дальности ракетами, которые могли бы заместить Tomahawk.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского президента, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Трамп также заявил о подготовке к будущей встрече с Путиным.

В разговоре с российским лидером Трамп высказался и о поставках ракет Tomahawk Украине. По словам главы Белого дома, ему не понравилась идея передачи ракет Tomahawk Киеву. Он также намекнул на отказ передать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ракеты Tomahawk.

