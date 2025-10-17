Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:13, 17 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

Военный эксперт Живов: ВСУ без Tomahawk не сможет бить по целям в тылу России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют вооружений, аналогичных американским дальнобойным ракетам Tomahawk, поэтому без них они не смогут поражать цели в глубоком российском тылу, считает военный эксперт Алексей Живой. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Они не реализуют, видимо, те задумки, которые у них были с этими ракетами связаны. Вероятно, хотели добиться какого-то вау-эффекта от поражения каких-то объектов военных и гражданских у нас в тылу. (…) Придется им опираться на те ресурсы, которые у них есть сейчас, без расширения возможностей», — сказал Живов.

Он отметил, что ВСУ не располагает аналогичными по дальности ракетами, которые могли бы заместить Tomahawk.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского президента, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Трамп также заявил о подготовке к будущей встрече с Путиным.

В разговоре с российским лидером Трамп высказался и о поставках ракет Tomahawk Украине. По словам главы Белого дома, ему не понравилась идея передачи ракет Tomahawk Киеву. Он также намекнул на отказ передать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ракеты Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Российского студента осудили в Финляндии за переправку дронов на родину

    Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости