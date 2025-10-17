Экономика
12:48, 17 октября 2025Экономика

Поставки одного вида российской продукции в Европу взлетели

РИА Новости: Доходы РФ от экспорта удобрений в ЕС выросли в 1,8 раза в августе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

По итогам августа 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от продаж удобрений в страны Евросоюза (ЕС) увеличились почти вдвое в сравнении с июльским показателем. О резком наращивании поставок этой продукции из РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Евростата).

За отчетный период отечественные поставщики экспортировали в Европу удобрений на общую сумму в 79 миллионов евро. Месяцем ранее показатель составлял 43,5 миллиона. Таким образом по итогам августа доходы российских экспортеров от сбыта этой продукции в европейский регион выросли примерно в 1,8 раза.

Наращивание закупок фиксируется на фоне ужесточения властями ЕС таможенной политики в отношении российских удобрений. С июля руководство региона ввело в дополнение к действующей пошлине в размере 6,5 процента специальный тариф в 40 и 45 евро за тонну для азотных и смешанных удобрений из РФ. В дальнейшем планируется повышение ставок вплоть до 315 и 430 евро за тонну к 2028 году.

Главными потребителями российских удобрений в Европе ранее числились Польша, Румыния, Германия и Словения. Резкое повышение импортных пошлин, прогнозируют эксперты, ударит по поставкам этой продукции в регион и сделает их заметно дороже. Российские же экспортеры, отмечал глава Минпромторга Антон Алиханов, смогут диверсифицировать географию поставок и переориентироваться на другие перспективные рынки сбыта. Речь может идти в том числе о странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

