14:21, 17 октября 2025Экономика

Путин озаботился вопросом добычи трудноизвлекаемых запасов газа

Путин призвал повысить добычу трудноизвлекаемых запасов газа в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал власти и профильные ведомства озаботиться вопросом ресурсной базы страны и повысить добычу трудноизвлекаемых запасов газа. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Путин отметил, что уже сейчас необходимо постоянно работать над ресурсной базой страны и ее восполнением. Это необходимо в том числе для поддержания высокого уровня добычи газа. «Нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов», — резюмировал он в ходе выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Суммарные запасы газа в стране Путин назвал уникальными. Однако значительная часть представляет собой трудноизвлекаемые резервы. В связи с этим компаниям и профильным ведомствам нужно работать над усовершенствованием технологий их добычи, констатировал он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что совокупных запасов газа в России хватит до 2134 года. Эти объемы можно использовать для нужд как внутреннего, так и внешнего рынков. В начале лета 2023-го замглавы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александр Смирнов оценивал суммарные резервы газа в стране примерно в 67 триллионов кубометров. Ключевой проблемой отечественной геологоразведки руководитель Роснедр Олег Казанов называл высокую зависимость российских отраслевых компаний от западного оборудования. На фоне масштабных санкций, пояснял он, ремонт и доступ к новым разработкам в значительной степени затруднен.

