Россиян призвали ежегодно повышать сумму страхования жилья

Эксперт по страхованию Авадьяев призвал страховать жилье из-за дорогого ремонта

Страхование жилья постепенно стало важным инструментом защиты имущества, который приобрел особое значение на фоне участившихся стихийных бедствий и значительного удорожания ремонтно-восстановительных работ. Воспользоваться этим инструментом россиян призвал руководитель Московского страхового агентства Артем Авадьяев в разговоре с «Известиями».

Специалист уточнил, что риски, вызванные изменением климата, угрожают всем регионам страны, в том числе и центральным областям. При этом популярные системы «умный дом», продолжил он, хотя и помогают своевременно обнаруживать угрозы, однако не могут предотвратить наступление страхового случая.

«Климатические угрозы, ранее считавшиеся экзотикой для России, становятся привычной реальностью. Мощные торнадо, подобные прошедшему в Клину, ураганные ветра, аномальные осадки и другие природные явления все чаще фиксируются в разных регионах страны. Помимо стихийных бедствий, сохраняются риски бытовых аварий, включая затопления соседей в многоквартирных домах, последствия которых могут достигать миллионов рублей», — отметил эксперт.

По словам Авадьяева, значительное влияние на востребованность страховых продуктов оказывает рост стоимости ремонтных работ: так, цены на восстановление имущества за последние три-пять лет подскочили в несколько раз. В связи с этим специалист посоветовал каждый год пересматривать условия договора страхования и повышать страховую сумму минимум на 20 процентов, чтобы адекватно покрыть возможные убытки.

Среди распространенных ошибок при страховании собеседник газеты выделил выбор минимальных программ защиты и отказ от полисов после нескольких лет без происшествий. Он подчеркнул, что базовые пакеты, как правило, не покрывают такие риски, как замыкание электропроводки, прорывы труб либо последствия нарушения правил эксплуатации помещений. В следующие 10-15 лет, убежден Авадьяев, интерес к страхованию жилья в связи с экономическими факторами, а также на фоне климатической нестабильности будет расти.

