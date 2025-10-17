Сафонов рассказал об удивившем его шансоне во Франции

Сафонов: Оказывается, шансон зародился во Франции и не похож на русский

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов в своем Telegram-канале рассказал о том, чем его удивил шансон во Франции.

Игрок был уверен, что шансон — узкий жанр, характерный для России и СССР. «Однако шансон существует и как отдельный жанр во Франции. Именно здесь он зародился, и, естественно, произошло это намного раньше, чем на нашей родине. Не говоря уже о том, что лагерная лирика и блатная романтика присущи исключительно русскому шансону», — заявил Сафонов.

Вратарь добавил, что сейчас привык к употреблению слова «шансон» во Франции. При этом его не покидает мысль, что там этот жанр неправильный из-за его непохожести на русский шансон.

Ранее Сафонов оценил отсутствие игровой практики в ПСЖ. По словам вратаря, он не воспринимает текущую ситуацию как личную неудачу.

В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. Он выступает за команду с 2024 года.