12:30, 17 октября 2025Спорт

Сафонов рассказал об удивившем его шансоне во Франции

Сафонов: Оказывается, шансон зародился во Франции и не похож на русский
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов в своем Telegram-канале рассказал о том, чем его удивил шансон во Франции.

Игрок был уверен, что шансон — узкий жанр, характерный для России и СССР. «Однако шансон существует и как отдельный жанр во Франции. Именно здесь он зародился, и, естественно, произошло это намного раньше, чем на нашей родине. Не говоря уже о том, что лагерная лирика и блатная романтика присущи исключительно русскому шансону», — заявил Сафонов.

Вратарь добавил, что сейчас привык к употреблению слова «шансон» во Франции. При этом его не покидает мысль, что там этот жанр неправильный из-за его непохожести на русский шансон.

Ранее Сафонов оценил отсутствие игровой практики в ПСЖ. По словам вратаря, он не воспринимает текущую ситуацию как личную неудачу.

В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. Он выступает за команду с 2024 года.

    Все новости