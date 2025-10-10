Спорт
Трактор
3:2
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:4
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
3:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
0:6
Завершен
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
Шотландия
3:1
Завершен
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
00:30, 10 октября 2025Спорт

Сафонов оценил отсутствие игровой практики в ПСЖ

Вратарь ПСЖ Сафонов: Не воспринимаю отсутствие практики в ПСЖ как неудачу
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов оценил отсутствие игровой практики в парижском клубе. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам Сафонова, он не воспринимает текущую ситуацию как личную неудачу. «Это показатель, что нужно продолжать работать, больше уделять времени тренировочному процессу, больше концентрироваться. Плюс, отсутствие игровой практики дает больше возможности тренироваться», — заявил он.

В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. В ПСЖ у футболиста статус резервного вратаря.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. Вызов в национальную команду получили 30 футболистов, включая Сафонова. Матч с Ираном пройдет 10 октября в Волгограде. 14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией.

