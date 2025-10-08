Спорт
00:26, 8 октября 2025Спорт

Сафонов рассказал об атмосфере в сборной России

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов: Рад вернуться в сборную, атмосфера классная
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов прокомментировал возвращение в расположение национальной команды для участия в товарищеских матчах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Футболист отметил, что находится в хорошем расположении духа. «Рад вернуться в наш коллектив — классная атмосфера, матчи, общение, все как всегда», — написал он.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. Вызов в национальную команду получили 30 футболистов, включая Сафонова. Матч с Ираном пройдет 10 октября в Волгограде. 14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией.

Ранее Сафонов поделился своими впечатлениями от игры за парижский клуб. Футболист, который в сезоне-2025/2026 не провел ни одного официального матча за ПСЖ, отметил, что сидеть на скамейке запасных ему неприятно.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

