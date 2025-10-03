Спорт
14:26, 3 октября 2025Спорт

Карпин назвал состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Сафонов и Алексей Миранчук вызваны в сборную России на матчи с Ираном и Боливией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Вызов в национальную команду получили 30 футболистов. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник американской «Антланта Юнайтед» Алексей Миранчук. Также в сборную впервые вызван полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров.

«Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках», — заявил Карпин.

Матч с Ираном пройдет 10 октября в Волгограде. 14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

