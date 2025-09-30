Сафонов ответил на вопрос об игре за ПСЖ фотографией со скамейки запасных

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов: Быть на скамейке запасных очень неприятно

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов поделился своими впечатлениями от игры за парижский клуб. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сафонов ответил на вопрос подписчика в сторис о том, какие чувства он испытывает от игры за ПСЖ, опубликовав фото со скамейки запасных. «Это очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. Приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально», — такой подписью он сопроводил снимок.

В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. В ПСЖ у футболиста статус резервного вратаря.

Ранее Сафонов отреагировал на перенос матча ПСЖ с «Марселем» в рамках чемпионата Франции из-за непогоды. «Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно», — заявил футболист.