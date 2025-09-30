Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Галатасарай
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Славия П
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Аталанта
Сегодня
19:45 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Лёнер Тьен
2:1
Завершен
Даниил Медведев
Пекин (м)
16:07, 30 сентября 2025Спорт

Сафонов ответил на вопрос об игре за ПСЖ фотографией со скамейки запасных

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов: Быть на скамейке запасных очень неприятно
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов поделился своими впечатлениями от игры за парижский клуб. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сафонов ответил на вопрос подписчика в сторис о том, какие чувства он испытывает от игры за ПСЖ, опубликовав фото со скамейки запасных. «Это очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. Приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально», — такой подписью он сопроводил снимок.

В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. В ПСЖ у футболиста статус резервного вратаря.

Ранее Сафонов отреагировал на перенос матча ПСЖ с «Марселем» в рамках чемпионата Франции из-за непогоды. «Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно», — заявил футболист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа заморозила финансирование военной помощи Украине. На что собирали средства и как на это решение отреагировали в Киеве?

    Россиянка обвинила воспитательницу детского сада в избиении дочери за закрытыми дверьми

    Трамп пообещал уволить высокопоставленных военных при одном условии

    Основательницу финтех-стартапа отправили в тюрьму за обман крупнейшего банка США

    Богатый мужчина поселился на улице и стал жить на тысячу рублей в месяц ради свободы

    Блогер чуть не потерял палец из-за умного кольца Samsung

    Telegram оштрафовали в России

    Названы «красные флаги» в татуировках у мужчин

    Раскрыта роль жены криминального авторитета Цапка в пьяном ДТП их дочери

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости