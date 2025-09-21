Сафонов отреагировал на перенос матча между ПСЖ и «Марселем»

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов: После переноса матча с «Марселем» мы улетели в Париж

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов и игрок ПСЖ отреагировал на перенос матча ПСЖ с «Марселем» в рамках чемпионата Франции из-за непогоды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сафонова, информацию о переносе матча им сообщили, когда команда уже прилетела в Марсель. «Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно», — заявил Сафонов.

Футболист добавил, что перенесенный матч должен состояться в тот же день, в который пройдет церемония вручения «Золотого мяча». Он отметил, что на эту награду номинированы сразу девять футболистов из команды. «Не знаю, что будет. Мы загрузились в самолет и готовы вылетать в Париж. Так что по приезде расскажу все, что узнаю», — заключил он.

Встреча между ПСЖ и «Марселем» должна была пройти в воскресенье, 21 сентября. Позднее было решено перенести матч на понедельник из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее Сафонов оценил информацию об уходе из парижского ПСЖ. По словам игрока, ни о каких закулисных интригах он не слышал.

