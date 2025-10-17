Стали известны последствия конфликта гаишника с участником СВО на квадроцикле

СК возбудил дело после конфликта инспектора ГАИ с бойцом СВО под Саратовом

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в селе Павловка Саратовской области с участием полицейского и участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование началось из-за распространившейся в интернете информации о произошедшем конфликте военного и инспектора ГАИ. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Ситуацию взяла под контроль областная прокуратура.

В сети сообщалось, что гаишник остановил квадроцикл под управлением ветерана СВО, ставшего инвалидом после контузии, отмечает ТАСС. Полицейский якобы решил, что водитель пьян, и потребовал взятку, однако военный отказался и был избит силовиком. Пострадавший заявил, что последствием ранения стали нарушения речи, из-за чего его могли принять за пьяного.

В управлении МВД по Саратовской области выдвинули другую версию произошедшего инцидента. Там «Ленте.ру» заявили, что инспекторы ГАИ при патрулировании улиц увидели квадроцикл, который хаотично ехал по дороге. Им управлял ранее судимый 42-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к ответственности за пьяное вождение. Водитель попытался скрыться от полицейских, отказавшись по их требованию остановиться. После недолгой погони квадроцикл резко съехал в поле и увяз в грунте, а сам водитель упал. Гаишники помогли ему вытащить транспорт и отпустили. Позже в отношении водителя был составлен административный протокол.

В настоящее время МВД проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников наряда ДПС, которые не составили на месте происшествия предусмотренные законодательством материалы о нарушении правил дорожного движения.

Ранее в сети появилось видео с места ДТП, жертвой которого стал освобождавший Курскую область боец СВО.