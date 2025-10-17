Россия
11:14, 17 октября 2025

В России назвали темы обсуждения во время разговора Путина и Трампа

Депутат Чепа: Путин и Трамп обсуждали договоренности, достигнутые в Анкоридже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Во время двухчасового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним из главных моментов было подтверждение тех договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Темы, которые обсуждали руководители стран, он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Кроме этого, наверное, обсуждали и моменты, связанные с возможными поставками Tomahawk, которые муссировались на протяжении длительного времени с разных сторон. По-разному интерпретировали возможные поставки и последствия, которые с этим могут быть связаны. Я думаю, что руководители обменялись мнениями по этому вопросу и договорились о продолжении на встрече», — поделился депутат.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что она может состояться через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая пройдет на следующей неделе.

