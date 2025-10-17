Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 17 октября 2025Мир

В Европе заявили о неприятном для Зеленского исходе разговора Трампа и Путина

Welt: Зеленский не получит ракеты Tomahawk после разговора Путина и Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится 17 октября, не сможет убедить его предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Причиной тому стал разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, заявил журналист Михаэль Вельнвебер в эфире телеканала Die Welt.

«Когда Владимир Зеленский будет здесь [в Вашингтоне], он не получит обещаний дать ему Tomahawk, потому что это был очень хороший разговор», — считает Вельнвебер.

Он подчеркнул, что Трамп не захочет нагнетать обстановку вокруг украинского конфликта после разговора с Путиным, в ходе которого, по словам американского лидера, был достигнут большой прогресс.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом. По прилете у трапа его не встретил ни один представитель Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа в Будапеште болезненным ударом для Европы

    В Европе заявили о неприятном для Зеленского исходе разговора Трампа и Путина

    Орбан потребовал от ЕС начала переговоров с Россией

    26-летняя певица в прозрачном платье посетила показ Victoria's Secret

    Зеленский захотел получить одно разрешение от Трампа

    Трамп раскрыл состав делегации на будущих переговорах с Россией

    Трамп рассказал о глупости Байдена

    Представители США не встретили Зеленского по прилете в страну

    Назван самый высокооплачиваемый футболист 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости