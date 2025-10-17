Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

Депутат Рады Чернев: Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу

Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам нардепа, украинский лидер Владимир Зеленский на встрече 17 октября будет обсуждать с президентом США Дональдом Трампом передачу Киеву средств противовоздушной обороны. Также политики рассмотрят вопрос о создании общих предприятий.

16 октября Трамп пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора в том числе обсуждался вопрос поставки ракет Tomahawk Киеву. Американский лидер сообщил, что Путину не понравилась данная идея.

После разговора с российским президентом Трамп намекнул на отказ дать ЗеленскомуTomahawk. По его словам, Соединенным Штатам самим нужны данные ракеты.