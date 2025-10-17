Россия
13:19, 17 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о «снятых вопросах» после разговора Путина и Трампа

Джабаров: Разговор Путина и Трампа перед визитом Зеленского снял многие вопросы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом закрыл многие вопросы, опередив визит главы Украины Владимира Зеленского в США, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федеарции по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Вчера вечером в США прибыл Зеленский, который заранее протрубил на весь мир, что Трамп обещал выделить Tomahawk. Я думаю, что пока такой опрометчивый шаг не был допущен Трампом, видимо, наш президент рассказал американскому лидеру, чем могут закончиться для всего мира подобные вещи», — отметил Джабаров.

Я думаю, что, опередив Зеленского, многие вопросы мы сняли

Владимир Джабаровсенатор Совфеда

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского президента, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Трамп также заявил о подготовке к будущей встрече с Путиным. Российская сторона подтвердила факт разговора двух лидеров.

Сообщалось также, что Зеленский и Трамп проведут личную встречу, так как хотели обсудить деликатные вопросы, о которых не могли поговорить по телефону.

