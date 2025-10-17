Путешествия
Живущая в Европе россиянка приехала на родину и удивилась полным ресторанам

Алина Черненко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская тревел-блогерша пообщалась с живущей в Европе подругой, которая приехала на родину и рассказала об удививших ее вещах. Впечатлениями девушки по имени Юлиана поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, россиянка поразилась полным ресторанам. Подруги решили поужинать вне дома, но оказалось, что попасть в заведение без предварительной брони почти невозможно. В итоге девушки обошли четыре места, и свободный столик нашелся только в пятом.

«У нас сейчас заведения переполнены только в сезон. Обычно нет проблем с посадкой. Не ожидала, что у вас тоже все забито, учитывая прайс на блюда», — призналась живущая в Словении россиянка.

Автор публикации отметила, что для ее подруги стало неожиданностью, что народ в России ходит по ресторанам, а не сидит дома, чтобы сэкономить деньги.

Юлиану также удивили цены в продуктовых магазинах. «Когда я уезжала в Европу, цены были ниже, а сейчас все стоит практически как у нас. Как вы питаетесь? Наверное, во всем себя ограничиваете?» — поинтересовалась собеседница блогерши.

Кроме того, для россиянки стало неожиданностью изобилие товаров на полках. «Она ожидала увидеть полупустые витрины — а тут большой ассортимент, в том числе зарубежная продукция. Иногда вместо иностранных брендов можно купить отечественные аналоги. Многие товары даже не сменили упаковку, только название», — подчеркнула автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала поездку в Европу фразой «в России никогда не будет так же». После общения с русскими, живущими за границей, она сделала вывод, что у нее на родине в разы больше свободы.

