16:14, 17 октября 2025

Зурабишвили предложила отправлять грузинских учителей в Россию

Зурабишвили призвала отправлять грузинских педагогов в Россию на фоне реформы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне анонсированной властями страны реформы образования предложила отправлять в Россию грузинских педагогов. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отправляйте горийских педагогов в Россию, а ваших детей — в самые дорогие тбилисские европейские школы, а затем в частные американские или европейские университеты!» — написала она. До этого стало известно, что учителя из города Гори посетили курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге.

Экс-глава государства также сравнила реформу образования в Грузии с заявлением о приостановке переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. Она подчеркнула, что эти события равносильны по своему влиянию евроинтеграции Тбилиси. По ее словам, реформа приведет к выходу из системы европейской системы образования.

До этого премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе представил изменения системы образования, в рамках которых первая ступень высшего образования будет сокращена до трех лет, а вторая — до года. Кроме того, предполагается сокращение школьного образования до 11 лет. При этом для желающих продолжить обучение за рубежом будет создана отдельная программа, а 12-й класс можно будет закончить в специальных школах.

Ранее Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элиной Валтонен, которая до этого приняла участие в акциях протеста в Тбилиси. Политик также обвинил ее во лжи после заявлений, что она сама отказалась встречаться с премьер-министром.

