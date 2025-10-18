Аленичев назвал худший трансфер «Спартака» за последние сто лет

Аленичев назвал покупку футболистов Тиля и Крала худшим трансфером «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал худший трансфер клуба за последние сто лет. Его слова приводит RT.

Отвечая на вопрос о худшем трансфере «Спартака» в 21-м веке, Аленичев отметил, что не учитывает игроков, которых приобрели за пять миллионов евро или меньше. «Если говорить о дорогостоящих покупках, то на ум приходят Гус Тиль и Алекс Крал, за которых суммарно заплатили 30 миллионов евро летом 2019-го. Откровенно говоря, выхлопа от этого не было», — заявил он.

Экс-тренер добавил, что неправильный выбор игроков — обычная практика, которая может произойти в любой стране. «Такую же ошибку могут допустить в любом другом клубе — и в "Барселоне", и в "Баварии"», — заключил он.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. После его ухода красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. 51-летний специалист не работает с 2019 года, его последней командой был красноярский «Енисей».