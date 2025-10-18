Спорт
20:48, 18 октября 2025Спорт

Американский хоккеист назвал невозможную в США вещь в России

Хоккеист «Трактора» Дэй: Поражает, что в России дети гуляют без родителей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Американский защитник челябинского «Трактора» Логан Дэй назвал вещь в России, которая невозможна в США. Его слова приводит Metaratings.

«Поражает тот факт, что дети в этой стране могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что в США это невозможно, поэтому Дэй выразил надежду провести в России еще несколько лет.

Хоккеист переехал в Россию в 2024 году. Вместе с «Трактором» стал серебряным призером КХЛ в сезоне-2024/2025.

Ранее американский защитник «Шанхай Дрэгонс» Дойл Сомерби сравнил еду в России и на родине. Он отметил, что российская кухня вкуснее.

