Белый дом выразил надежду на «новый рассвет» в конфликте на Украине

Белый дом: Трамп работает над «новым рассветом» в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп круглосуточно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

Она напомнила, что американский лидер уже занимался этим в случае Израиля и сектора Газы. По словам Левитт, на Ближнем востоке начался «новый рассвет». Вашингтон надеется, что то же самое случится с Россией и Украиной, отметила она.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над украинским урегулированием. Политик также сравнил сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке.

16 октября президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор. Глава Белого дома отметил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».