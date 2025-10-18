Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 18 октября 2025Мир

Белый дом выразил надежду на «новый рассвет» в конфликте на Украине

Белый дом: Трамп работает над «новым рассветом» в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп круглосуточно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

Она напомнила, что американский лидер уже занимался этим в случае Израиля и сектора Газы. По словам Левитт, на Ближнем востоке начался «новый рассвет». Вашингтон надеется, что то же самое случится с Россией и Украиной, отметила она.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над украинским урегулированием. Политик также сравнил сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке.

16 октября президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор. Глава Белого дома отметил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    В США раскрыли детали переговоров Трампа и Зеленского

    Белый дом выразил надежду на «новый рассвет» в конфликте на Украине

    ВСУ за сутки потеряли более 1500 военных

    Луна рассказала об угрозе от ЛБГТ-активиста

    Отец Илона Маска Эррол сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

    Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров России и США

    Отец Илона Маска резко высказался о ЕС

    На Украине вскрылся масштаб украденного оружия

    Украину предупредили о грозящей катастрофе в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости