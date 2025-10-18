Силовые структуры
22:16, 18 октября 2025

Число желающих переехать в Россию соотечественников раскрыли

Миграционная служба: 12,5 тыс. соотечественников подали заявки на переезд в РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В 2025 году 12,5 тысячи проживающих за рубежом соотечественников подали заявки на переезд в Россию. Об этом сообщила Миграционная служба МВД России в своем Telegram-канале.

«С заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек», — говорится в публикации.

Ранее глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что всего могут быть выдворены из страны около 500 россиян. По его словам, речь идет о людях, которые проигнорировали требования о сдаче экзамена по латышскому языку и не обратились к властям с просьбой выдать временный вид на жительство.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил россиян, высылаемых из Латвии, в регион.

