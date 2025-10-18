Футболист «Спартака» Ву заявил, что знает президента Путина, но не Пушкина

Камерунский защитник московского «Спартака» Кристофер Ву сравнил популярность писателя Александра Пушкина и президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный футболист заявил, что каждый день учит русский язык, однако до сегодняшнего дня ему не удалось познакомиться с творчеством Пушкина. «Пушкина не знаю. Путина знаю, его знают все», — подчеркнул 24-летний игрок.

Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года. В составе команды он принял участие в четырех матчах.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов оценил идею министра спорта Михаила Дегтярева о введении перечня книг, необходимых для прочтения футболистам. Он поддержал инициативу.