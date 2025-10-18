Миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдауна

CNN: около 42 миллионов граждан США могут лишиться талонов на питание

Около 42 миллионов человек в Соединенных Штатах рискуют остаться без необходимой продовольственной помощи в ноябре из-за шатдауна. Об этом информирует американская телекомпания CNN.

Как уточняется, каждый восьмой американец получает талоны на покупку продуктов питания по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Резервный фонд данной программы составляет около 6 миллиардов долларов, но в ноябре общая сумма выплат населению вырастет до 8 миллиардов долларов.

В связи с этим Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов через две недели может столкнуться с тем, что фонд будет полностью исчерпан, предупредили эксперты.

15 октября Сенат США в очередной раз не принял законопроект о финансировании правительства. Так, для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов — сейчас его поддержал 51 член верхней палаты Конгресса.

На днях в американском Минфине рассказали, что экономика США теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна правительства. По словам президента США Дональда Трампа, из-за шатдауна сотни тысяч федеральных работников были отправлены в неоплачиваемый отпуск.