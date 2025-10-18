Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:37, 18 октября 2025Мир

Миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдауна

CNN: около 42 миллионов граждан США могут лишиться талонов на питание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Около 42 миллионов человек в Соединенных Штатах рискуют остаться без необходимой продовольственной помощи в ноябре из-за шатдауна. Об этом информирует американская телекомпания CNN.

Как уточняется, каждый восьмой американец получает талоны на покупку продуктов питания по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Резервный фонд данной программы составляет около 6 миллиардов долларов, но в ноябре общая сумма выплат населению вырастет до 8 миллиардов долларов.

В связи с этим Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов через две недели может столкнуться с тем, что фонд будет полностью исчерпан, предупредили эксперты.

15 октября Сенат США в очередной раз не принял законопроект о финансировании правительства. Так, для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов — сейчас его поддержал 51 член верхней палаты Конгресса.

На днях в американском Минфине рассказали, что экономика США теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна правительства. По словам президента США Дональда Трампа, из-за шатдауна сотни тысяч федеральных работников были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    На Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины

    В Пензенской области ограничили работу интернета

    Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

    Колумбийский наемник ВСУ заявил о желании покинуть Украину

    Трамп показал видео уничтожения подводной лодки наркокартеля

    14-летнего подростка внесли в базу «Миротворца»

    Более 100 тысяч человек собрали митинги в Нью-Йорке

    Нетаньяху сообщил о решении баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

    Гол футболиста «Локомотива» с нулевого угла в ворота ЦСКА назвали фантастическим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости