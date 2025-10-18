Мир
21:21, 18 октября 2025Мир

На Западе предупредили о подготовке срыва саммита Путина и Трампа

Аналитик Кошкович: ЕС может помешать усилиям США и РФ по мирному урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Страны Европы могут помешать усилиям Соединенных Штатов и России по мирному урегулированию. С таким заявлением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступают опасные времена», — посетовал эксперт.

Так Кошкович прокомментировал пост украинского лидера Владимира Зеленского о том, что после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом он провел разговор с руководителями нескольких европейских стран, главой Еврокомиссии и генсеком НАТО. Главным образом глава киевского режима обсуждал с европейскими партнерами детали переговоров с Трампом.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что президент США не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву ракеты Tomahawk. При этом украинский лидер отказался привести детали разговора с американским лидером, объяснив это конфиденциальностью информации.

В свою очередь, американские СМИ рассказали, что Трамп и Зеленский во время встречи 17 октября разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. Отмечалось, что у главы Белого дома сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

