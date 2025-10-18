Мир
10:22, 18 октября 2025

«Напряженная и неудобная дискуссия». В США раскрыли подробности встречи Трампа с Зеленским. На что рассчитывать Киеву?

Axios: Трамп вел себя с Зеленским жестко на встрече в Белом доме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Прошедшая накануне в Белом доме встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского была непростой, стороны не сошлись во мнениях. Подробности переговоров раскрыл портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Как указал один из собеседников издания, встреча прошла плохо. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», — такими словами описал он общение двух лидеров. Отмечается, что президент США сделал несколько резких заявлений, переговоры были несколько эмоциональными. Издание пишет, что встреча внезапно завершилась через 2,5 часа. Хотя Зеленский делал упор на предоставление Киеву американских ракет Tomahawk, Трамп не показал гибкости.

Между тем телеканал CNN также поделился деталями дискуссии на высшем уровне. Несколько источников охарактеризовали ее как напряженную, откровенную и порой неудобную. Трамп ясно дал понять Зеленскому в «прямом и честном» разговоре, что на данный момент украинский лидер не получит ракеты дальнего радиуса действия. Один из чиновников сказал, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Зеленский описал встречу с Трампом

В своем Telegram-канале президент Украины написал, что продлившиеся более двух часов предметные переговоры с Трампом могут реально приблизить завершение конфликта. «Обсудили все ключевые вопросы: наши позиции на поле боя, дальнобойность и ПВО и, конечно, дипломатические перспективы», — указал он. Перед этим он отметил, что они с Трампом договорились не говорить о Tomahawk.

Мы решили, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, так как США не хотят эскалации

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Политик также встретился с европейскими партнерами — в частности, лидерами Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши. Он поделился деталями беседы с Трампом, стороны «обсудили много важных деталей».

На Украине подвели тревожные итоги встречи

Как пишет издание «Страна.ua», президент США сломал стратегию Зеленского по конфликту с Россией. Утверждается, что украинский лидер рассчитывал достичь трех вещей: усиления давления на Москву, продолжения военной помощи и передачи ракет Tomahawk. Однако, судя по последовавшим заявлениям, ни одного из вопросов решить не удалось.

«Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон вернется на тропу войны с РФ», — сказано в материале.

