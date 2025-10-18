Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:49, 18 октября 2025Интернет и СМИ

Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах из-за посещения Донбасса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, освещавший ситуацию в Донбассе и несколько раз посещавший регион, рассказал об угрозах в свой адрес. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять (...). Где я буду, туда прилетит дрон», — отметил он.

По словам журналиста, ему угрожают и украинцы, и финны, и представители других стран. Вместе с тем Хейсканен подчеркнул, что, несмотря на угрозы и «гадости», он будет продолжать объективно освещать происходящее в Донбассе. Одним из его проектов станет документальный фильм.

Ранее журналист Кости Хейсканен отмечал, что президент Финляндии Александр Стубб может «утопить» свою страну, если продолжит помогать Украине. Вместе с тем, по его словам, финские власти должны были бы способствовать урегулированию украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?

    Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

    В России подорожают мандарины

    В Госдуме подвели итоги визита Зеленского в США и переговоров с Трампом

    Летевший на заграничный курорт самолет сел в России из-за больного пассажира

    Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

    Россиянам раскрыли способы хорошо выглядеть осенью

    В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тысяч рублей

    Двое регбистов из Москвы погибли в аварии

    Зеленского сравнили с Нуланд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости