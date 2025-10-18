Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах из-за посещения Донбасса

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, освещавший ситуацию в Донбассе и несколько раз посещавший регион, рассказал об угрозах в свой адрес. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять (...). Где я буду, туда прилетит дрон», — отметил он.

По словам журналиста, ему угрожают и украинцы, и финны, и представители других стран. Вместе с тем Хейсканен подчеркнул, что, несмотря на угрозы и «гадости», он будет продолжать объективно освещать происходящее в Донбассе. Одним из его проектов станет документальный фильм.

Ранее журналист Кости Хейсканен отмечал, что президент Финляндии Александр Стубб может «утопить» свою страну, если продолжит помогать Украине. Вместе с тем, по его словам, финские власти должны были бы способствовать урегулированию украинского конфликта.