00:38, 18 октября 2025Спорт

Названо решение по уголовному делу против избившего россиянина из-за намаза бойца ММА

Уголовное дело против избившего мужчину из-за намаза бойца ММА прекратили
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Ленинградской области следователи прекратили уголовное дело о хулиганстве в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Эрзимана Байрамова, который избил мужчину после замечания о публичном намазе. Об этом сообщила Единая коллегия адвокатов Санкт-Петербурга во Вконтакте.

«Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Байрамова Эрзимана отменено, а значит уголовное преследование полностью прекращено», — говорится в сообщении. 5 октября организация сообщила, что бойца освободили из-под стражи.

Нападение на местного жителя произошло в Мурино. По предварительным данным, он сделал замечание иностранцу, который устроил намаз на автомобильной парковке. Недовольный мужчина набросился на него и избил. Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

