Наука и техника
13:58, 18 октября 2025Наука и техника

Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

РБК: Россия поднимет со дна затопленные советские атомные подлодки К-27 и К-159
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Трепетов Борис / ТАСС

Россия поднимет со дна затопленные советские атомные подлодки К-27 и К-159. Как сообщили РБК в «Росатоме», деньги на это заложены в проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

«В проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусмотрено выделение средств на реабилитацию акватории арктических морей от затонувших и затопленных радиационно опасных объектов начиная с 2027 года», — отметили в госкорпорации.

При этом в «Росатоме» отказались уточнить объемы заложенного по этим статьям расходов финансирования. В министерстве финансов также не стали раскрывать детали.

Журналистам РБК удалось выяснить, что в госпрограмме «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» есть раздел с комплексом мероприятий «Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно- и радиационно опасных объектов ядерного наследия». По данным издания, на них в 2026, 2027 и 2028 годах будет израсходовано 10,5 миллиарда, 10,7 миллиарда и 10,6 миллиарда рублей соответственно, однако конкретные мероприятия не раскрываются.

Ранее российская субмарина проекта 877 «Палтус» впечатлила китайских моряков. Как сообщило издание Baijiahao, подлодка крайне проста в управлении, а также оказалась неожиданно тихой в сравнении с китайскими кораблями.

