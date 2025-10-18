Мир
06:31, 18 октября 2025МирЭксклюзив

Предсказан сценарий второй встречи Путина и Трампа

Политолог Асафов: Встреча Путина и Трампа может стать содержательнее первой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Вторая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать более содержательной, чем первая, считает политолог Александр Асафов. Ожиданиями он поделился с «Лентой.ру».

Решение о проведении очередной встречи говорит о том, что стало понятно — ситуация без обсуждения с ключевым актором не имеет никакого смысла, кроме медийного оформления, указал политолог.

«Здесь сколько угодно можно топать ножкой в сети Truth Social в отношении России, обещать, а потом забирать обещания по Tomahawk, совершать и другие различные медиа-выверты и уловки, но к заявленной цели это никак не двигает. Поэтому понятно, что анкориджский импульс надо развивать, надо расширять делегации, надо расширять повестку обсуждения, и одним шантажом эскалации можно нанести самим себе репутационный, политический, дипломатический и всякий другой ущерб», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Поэтому пришло время уже за пределами Нобелевской истерики о премии мира поговорить, и, возможно, содержание будет уже более реалистичным, с признанием ситуации на земле, с признанием российских озабоченностей и с поиском методов устранения первопричин конфликта

Александр Асафовполитолог

При этом к финальному решению сейчас прийти довольно сложно, убежден Асафов.

«Я, честно говоря, солидарен с мнением [госсекретаря США Марко] Рубио, высказанным в марте, по-моему, месяце о том, что впереди предстоит большая, длительная, трудная дипломатическая работа. Президент сказал, что завышенные ожидания ведут к разочарованию, поэтому я бы, конечно, не закладывал бы никаких завышенных ожиданий на результаты этой встречи. Посмотрим, как оно пройдет», — заключил он.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что она может состояться через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится на следующей неделе.

