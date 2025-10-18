Интернет и СМИ
05:39, 18 октября 2025

Украине предрекли тяжелую зиму

Джонсон: Украина зимой не сможет продолжать боевые действия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украину ждет крайне тяжелая зима. Такое развитие событий предрек бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Россия смогла вывести из строя 60 процентов украинского производства электроэнергии, что неизбежно скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также отметил, что РФ превосходит Украину по численности войск.

«Украинцев ждет тяжелая зима. Они не смогут продолжать боевые действия. При этом русские ежедневно захватывают территории вдоль линии соприкосновения, и у украинцев нет на это ответа», — сказал эксперт.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Деньги направят на закупку генераторов и снаряжения для холодной погоды.

