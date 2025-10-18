Спорт
16:22, 18 октября 2025Спорт

В Норвегии озвучили тактику главы FIS по допуску россиян на соревнования

Журналист Сальтведт: Президент FIS хочет добиться допуска российских спортсменов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anato Vol / Shutterstock / Fotodom  

Журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш намерен повлиять на решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Его цитирует РИА Новости.

По словам Сальтведта, Элиаш намерен добиться включения россиян и белорусов в число участников Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. «Письмо выглядит прежде всего как новая тактика президента FIS Йохана Элиаша. (...) Это было желанием Элиаша все время, но совет FIS по-прежнему настроен отрицательно», — заявил он.

Журналист добавил, что функционер попытается обратиться к странам-членам FIS, чтобы заручиться их поддержкой. «Элиаш явно в отчаянии и, как ни парадоксально, возможно, нашел умный способ манипулировать своим правлением. Для российских и белорусских спортсменов это в любом случае шаг, который дает повод для большего оптимизма перед голосованием в совете FIS во вторник», — добавил он.

Ранее сообщалось, что FIS направила письмо национальным лыжным федерациям, в котором перечислены причины, по которым белорусским и российским лыжникам важно вернуться на международную арену.

Организаторы заявили о намерении сделать результаты голосования конфиденциальными. Ответы на опрос будут использованы исключительно для внутренних обсуждений FIS и не будут обнародованы.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено во вторник, 21 октября, на совете организации.

