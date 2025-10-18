Россия
06:01, 18 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главные вопросы предстоящей встречи Путина и Трампа

Джабаров назвал главными темами встречи Путина и Трампа Украину и экономику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Одной из главных тем предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет обсуждение Украины, убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Главные вопросы личного диалога двух лидеров сенатор назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, одна из главных тем, конечно, будет обсуждение ситуации по Украине. Потому что спекуляция, которую в последние недели осуществлял Киев и руководители европейских стран, говорит о том, что они гнали ситуацию к началу глобального вооруженного конфликта. Мы бы могли оказаться на гране третьей мировой войны», — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что лидеры могут обсудить, как не допустить мирового конфликта.

«Есть ряд экономических вопросов. Кирилл Дмитриев, официальный спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству, сказал, что можно было бы рассмотреть проект подводного тоннеля между Соединенными Штатами и Россией. Это же замечательная идея. Есть другие проекты. Поэтому я думаю, что есть что обсудить и о чем поговорить», — заключил Джабаров.

Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор накануне, 16 октября. В ходе переговоров лидеры государств договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна готовится к переговорам РФ и США на высшем уровне.

