В России рассказали об особых условиях встречи Трампа и Путина в Будапеште

Депутат Чепа: Россия примет активное участие в организации встречи в Будапеште

В России помнят события, связанные с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а потому примут самое активное участие в организации безопасности визита президента Владимира Путина в Будапешт. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

О встрече глав государств стало известно ранее. Предварительно Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону, в ходе которого, по словам главы Белого дома, был достигнут «большой прогресс».

Чепа отметил, что встреча российского и американского лидеров шокирует не только президента Владимира Зеленского, но и европейцев, которые сегодня не ожидали такого поворота событий. При этом заявления Германии о том, что Венгрия должна выполнить требования Международного уголовного суда (МУСа), он назвал абсурдом.

«МИД Германии, заявляя, что Венгрия обязана выполнить условия МУСа, несет явную чушь и абсурд, понимая, что этого никогда не может быть и не будет. Тем не менее, если эта встреча состоится, здесь потребуется самая-самая тщательная подготовка по безопасности. Конечно, Россия, будет принимать в этом самое активное участие. Не можем же мы просто так кому-то передать нашего президента», — отметил парламентарий.

16 октября президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе переговоров лидеры государств договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.