12:31, 18 октября 2025Бывший СССР

В Запорожье ликвидировали иностранцев из ВСУ

Подполье: В Запорожье ликвидирован цех по сборке БПЛА и иностранные пилоты ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области был ликвидирован цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожская область — два удара. Уничтоженные цели: инфраструктурные объекты — цех по сборке БПЛА вместе со складом. Небольшое подразделение с несколькими пилотами БПЛА иностранного происхождения. Сообщают, что иностранцев — пять человек», — написал подпольщик.

По подсчетам Лебедева, за последние сутки было зафиксировано около 20 взрывов и ударов в 8 областях Украины, при этом основная активность пришлась не на Запорожье, а на Сумскую и Харьковскую области. По его словам , атака не была массированной.

«Больше похоже на то, что добивали цели, которые по каким-то причинам продолжали существовать, и одновременно проводили глубокую разведку для новой большой волны ударов», — предположил Лебедев.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Белгородской и Курской областями. Беспилотники самолетного типа были поражены в субботу, 18 октября, в период с 08:00 до 10:00 мск.

