Захарова: Киевский режим устроил своими преступлениями ад в центре Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в том, что своими преступлениями он устроил ад в центре Европы. Об этом она заявила в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного «Клуба народного единства» на площадке ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что жителей Курской области, Донецка и Луганска уничтожали так же массово, как при нацистах и фашистах 90 лет назад. По ее словам, европейский сегмент стран НАТО находится в «абсолютном состоянии зомби» и спонсирует эти преступления. Более того, указанные государства осуществляют давление на президента США Дональда Трампа, чтобы он дал еще более технологичные средства уничтожения людей, возмутилась Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского и бывшего заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд есть один «преступный почерк». Она добавила, что Зеленского создали американские ультралибералы.