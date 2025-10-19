Мир
11:57, 19 октября 2025Мир

Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа

Израильские военные нанесли авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
Екатерина Ештокина

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израильские военные нанесли ответные авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

Как говорится в материале, боевики из сектора Газа атаковали Рафах, вследствие чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные авиаудары по упомянутому району. При этом уточняется, что официальных комментариев со стороны ЦАХАЛа пока не поступало.

Ранее в октябре Трамп заявил о возможном возобновлении операции ЦАХАЛ в Газе. Президент США отмечал, что ему пришлось сдерживать администрацию Израиля.

19 октября в ХАМАС ответили на обвинения в нарушении соглашения о прекращении огня. В заявлении было сказано, что палестинское движение отвергает обвинения.

