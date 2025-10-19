Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа

Израильские военные нанесли ответные авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel.
Как говорится в материале, боевики из сектора Газа атаковали Рафах, вследствие чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные авиаудары по упомянутому району. При этом уточняется, что официальных комментариев со стороны ЦАХАЛа пока не поступало.
Материалы по теме:
Может повторить.Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
10 сентября 2022
За каменной стеной.20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
18 июля 2022
Косово стягивает войска к границам Сербии.Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
1 августа 2022
Ранее в октябре Трамп заявил о возможном возобновлении операции ЦАХАЛ в Газе. Президент США отмечал, что ему пришлось сдерживать администрацию Израиля.
19 октября в ХАМАС ответили на обвинения в нарушении соглашения о прекращении огня. В заявлении было сказано, что палестинское движение отвергает обвинения.