Марочко рассказал о снижении количества атак ВСУ на территории ЛНР

Эксперт Марочко: ВСУ реже атакуют ЛНР из-за продвижения ВС России

ВСУ снизили число ударов по территории Луганской народной республики (ЛНР) из-за продвижения российских военных на западе от региона. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Снижение интенсивности обстрелов Луганской народной республики было прогнозируемо. О нем я говорил еще ранее. Естественно, это связано с продвижением наших войск в западном направлении», — уточнил он.

По словам Марочко, сформирована буферная зона на некоторых участках. Бойцы ВСУ больше сосредоточены на оборонительных действиях, нежели на террористических, добавил эксперт.

Противнику также приходится экономить ресурсы, поскольку поставки вооружения с Запада «не восполняют те потребности, которые нужны украинским боевикам».

Ранее Андрей Марочко рассказал, что в сентябре одним из самых успешных участков фронта в зоне СВО для ВС России стало Серебрянское лесничество. Его освобождение помогло российским войскам развить наступление.

15 октября Марочко также проинформировал, что российские военные практически окружили Вооруженные силы Украины в Дроновке в Донецкой народной республике

