Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:44, 19 октября 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о снижении количества атак ВСУ на территории ЛНР

Эксперт Марочко: ВСУ реже атакуют ЛНР из-за продвижения ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksym Kishka / Reuters

ВСУ снизили число ударов по территории Луганской народной республики (ЛНР) из-за продвижения российских военных на западе от региона. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Снижение интенсивности обстрелов Луганской народной республики было прогнозируемо. О нем я говорил еще ранее. Естественно, это связано с продвижением наших войск в западном направлении», — уточнил он.

По словам Марочко, сформирована буферная зона на некоторых участках. Бойцы ВСУ больше сосредоточены на оборонительных действиях, нежели на террористических, добавил эксперт.

Противнику также приходится экономить ресурсы, поскольку поставки вооружения с Запада «не восполняют те потребности, которые нужны украинским боевикам».

Ранее Андрей Марочко рассказал, что в сентябре одним из самых успешных участков фронта в зоне СВО для ВС России стало Серебрянское лесничество. Его освобождение помогло российским войскам развить наступление.

15 октября Марочко также проинформировал, что российские военные практически окружили Вооруженные силы Украины в Дроновке в Донецкой народной республике

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поражении подлодки с наркотиками на пути в США. Президент Колумбии обвинил его в гибели рыбака и призвал к ответу

    В России предложили учиться в школах 12 лет

    Зеленского высмеяли из-за слов о туннеле из России на Аляску

    Делегации Афганистана и Пакистана встретятся через неделю в Турции

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Украинцы разочаровались встречей Трампа и Зеленского

    В Швеции бывший украинский депутат заработал миллионы гривен на соотечественниках

    Тоннель между Чукоткой и Аляской сравнили с Евротоннелем

    Трамп опубликовал посвященный протестующим ИИ-ролик

    Россиян предупредили об опасных ошибках при подготовке авто к зиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости