На детской площадке в Уфе под подростками провалился батут. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в Кировском районе подростки во время прогулки решили попрыгать на установленном на детской площадке батуте. В какой-то момент конструкция провалилась под ногами 14-летнего юноши. Он был госпитализирован с сотрясением мозга, закрытым переломом двух костей голени, ссадинами и синяками.

По словам матери подростка, он перенес операцию и сейчас находится в больнице. Она также сообщила, что написала заявление в полицию и попросила проверить администрацию района. Женщина отметила, что поврежденный батут с детской площадки исчез.

Ранее сообщалось, что в Уфе при опрокидывании батута пятилетняя девочка получила перелом свода черепа. Ее родители выяснили, что оборудование было размещено на детской площадке незаконно.