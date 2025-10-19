Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:28, 19 октября 2025Россия

На детской площадке в Уфе под подростками провалился батут

Shot: На детской площадке в Уфе под подростками провалился батут
Наталья Обрядина1

Фото: Romberi / Shutterstock / Fotodom

На детской площадке в Уфе под подростками провалился батут. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в Кировском районе подростки во время прогулки решили попрыгать на установленном на детской площадке батуте. В какой-то момент конструкция провалилась под ногами 14-летнего юноши. Он был госпитализирован с сотрясением мозга, закрытым переломом двух костей голени, ссадинами и синяками.

По словам матери подростка, он перенес операцию и сейчас находится в больнице. Она также сообщила, что написала заявление в полицию и попросила проверить администрацию района. Женщина отметила, что поврежденный батут с детской площадки исчез.

Материалы по теме:
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021
20 идей по развитию России: дороги без пьяных. Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
Реклама
25 октября 2021

Ранее сообщалось, что в Уфе при опрокидывании батута пятилетняя девочка получила перелом свода черепа. Ее родители выяснили, что оборудование было размещено на детской площадке незаконно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Власти Франции уточнили информацию о похищенных из Лувра украшениях

    Роднина удивилась реакции на призыв к россиянам не рассчитывать на пенсию

    В Крыму решили увеличить лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки

    Ле Пен высказалась об ограблении Лувра

    Во Франции допустили продажу украденных из Лувра драгоценностей по частям

    В Совфеде ответили на заявления Зеленского о переговорах по Украине

    Россияне смогут без бинокля наблюдать самую яркую комету года

    Зеленский назвал условие для переговоров

    В Израиле заявили об атаках по десяткам целей в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости