Новичок РПЛ разгромил «Рубин» на выезде

Новичок РПЛ «Балтика» разгромила «Рубин» на выезде

Калининградская «Балтика» на выезде разгромила казанский «Рубин» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев. В составе «Рубина» в начале второго тайма пенальти не реализовал Мирлинд Даку.

Новичок РПЛ «Балтика» набрала 23 очка и занимает пятое место в чемпионате России. «Рубин» с 18 очками находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Балтика» 26 октября на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». «Рубин» в тот же день на чужом поле встретится с «Краснодаром».