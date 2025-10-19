Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:26, 19 октября 2025Спорт

Новичок РПЛ разгромил «Рубин» на выезде

Новичок РПЛ «Балтика» разгромила «Рубин» на выезде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Калининградская «Балтика» на выезде разгромила казанский «Рубин» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев. В составе «Рубина» в начале второго тайма пенальти не реализовал Мирлинд Даку.

Новичок РПЛ «Балтика» набрала 23 очка и занимает пятое место в чемпионате России. «Рубин» с 18 очками находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Балтика» 26 октября на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». «Рубин» в тот же день на чужом поле встретится с «Краснодаром».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Власти Франции уточнили информацию о похищенных из Лувра украшениях

    Роднина удивилась реакции на призыв к россиянам не рассчитывать на пенсию

    В Крыму решили увеличить лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки

    Ле Пен высказалась об ограблении Лувра

    Во Франции допустили продажу украденных из Лувра драгоценностей по частям

    В Совфеде ответили на заявления Зеленского о переговорах по Украине

    Россияне смогут без бинокля наблюдать самую яркую комету года

    Зеленский назвал условие для переговоров

    В Израиле заявили об атаках по десяткам целей в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости